Где смотреть РБ Лейпциг – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 25 октября
Во вторник, 25 октября, сыграют РБ Лейпциг и Реал Мадрид в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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