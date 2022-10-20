Леонченко останется гендиректором «Локомотива». Ранее уволили Циннбауэра, Цорна и Плутника

Генеральный директор «Локомотива» сохранит свой пост.

Об этом сообщил член совета директоров московского клуба Салман Бабаев.

«Конечно, генеральный директор остается на своем посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и все объяснит.

Как член совета директоров, думаю, все будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба», – сказал Бабаев.

Ранее на фоне неудачных результатов «железнодорожники» сменили большую часть руководства. В отставку были отправлены главный тренер Йозеф Циннбауэр со своим штабом и спортивный директор Томас Цорн. Пост председателя совета директоров покинул Александр Плутник, его сменил директор по коммуникациям РЖД Юрий Нагорных.

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