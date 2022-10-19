Гильерме: «Пока «Локо» играет не в такой прекрасный футбол, но нам нужен результат прямо сейчас»

Вратарь Гильерме поделился впечатлениями после победы над «Химками».

Железнодорожники накануне обыграли подмосковный клуб в матче Фонбет Кубка России (1:0).

– Второй матч в старте – и второй матч на ноль. Какие эмоции?

– Конечно, эмоции положительные. Я всегда говорю, что играть на ноль – это такое дополнительное счастье, но самое главное – это результат. В чемпионате у нас уже давно не было побед, и вот мы обыграли , сейчас выиграли в Кубке у «Химок».

Особенно в той ситуации, в которой клуб и команда сейчас находятся, мы должны играть на результат. Я считаю, что пока для болельщиков мы играем не в такой прекрасный футбол, но результат прямо сейчас нам очень нужен.

– Чья заслуга такой стабильности – твоя уверенная игра в воротах или тот факт, что больше полевых игроков обороняется?

– Может быть, это опыт, который у меня есть, помогает обороне. Может, подсказ тоже дает больше уверенности ребятам. У нас очень молодая команда, думаю, что немного не хватило опытных игроков, которые могут помочь в плане выбора позиции игроков на поле. Так как сзади я все хорошо вижу, то могу больше помогать, подсказывать. Надеюсь, что так и продолжится, – сказал .