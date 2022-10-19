Кепа провел 5 сухих матчей подряд. «Челси» забил в них 10 голов
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага продлил серию матчей без пропущенных голов.
Лондонцы сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0) в 12-м туре АПЛ.
В последний раз испанскому голкиперу забивали 1 октября – это сделал «Кристал Пэлас» (2:1). С тех пор и до сегодняшнего дня он сохранил ворота сухими в играх против «Милана» (3:0, 2:0) в Лиге чемпионов, «Вулверхэмптона» (3:0) и «Астон Виллы» (2:0) – в чемпионате Англии.
Подробно со статистикой Аррисабалаги можно ознакомиться здесь.
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