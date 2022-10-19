Кепа провел 5 сухих матчей подряд. «Челси» забил в них 10 голов

Вратарь продлил серию матчей без пропущенных голов.

Лондонцы сыграли вничью с (0:0) в 12-м туре .

В последний раз испанскому голкиперу забивали 1 октября – это сделал «Кристал Пэлас» (2:1). С тех пор и до сегодняшнего дня он сохранил ворота сухими в играх против «Милана» (3:0, 2:0) в Лиге чемпионов, «Вулверхэмптона» (3:0) и «Астон Виллы» (2:0) – в чемпионате Англии.

Подробно со статистикой Аррисабалаги можно ознакомиться здесь.