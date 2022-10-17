Матч против Титова, Аленичева и Сычева, обращение Семина и Газзаева – как прошел «Чемпионат Победителей» в Саранске.

15 октября в Саранске состоялся второй этап детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей». Организатором турнира является благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен». Руководители фонда уверены, что благодаря таким турнирам детям легче поверить в себя и ощутить, что успех ближе, чем может казаться.

Во время официальной церемонии открытия к юным футболистам с экранов стадиона обратились прославленные отечественные тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин.

На этот раз в турнире приняли участие восемь детских команд, которые вышли на футбольное поле «Мордовии Арены» и разыграли вторую из восьми путевок в суперфинал, который состоится в Москве осенью следующего года. Победителем стала команда из ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

После официальной части турнира состоялся звездный матч с участием именитых российских футболистов: Евгения Алдонина, Егора Титова, Дмитрия Аленичева и Дмитрия Сычева.

Следующий турнир в рамках «Чемпионата Победителей» состоится в Перми.

Более подробная информация доступна на официальном сайте турнира.