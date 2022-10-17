Мо Салах: «Сейчас «Ливерпулю» не стоит думать о титуле – все-таки мы сильно отстаем»

ответил на вопрос об участии «Ливерпуля» в борьбе за победу в .

После победы над «Манчестер Сити» во вчерашнем матче 11-го тура АПЛ команда Юргена Клоппа отстает от лидирующего «Арсенала» на 14 очков, проведя на один матч меньше.

«Мы еще далеки от этого. Нужно концентрироваться на каждом матче и двигаться от игры к игре. Сейчас «Ливерпулю» не стоит думать о титуле.

Лично я люблю бороться за трофеи, и я думаю, что мы поборемся. Но сейчас нужно просто действовать с большей концентрацией и двигаться от матча к матчу. Не стоит поддаваться давлению. Все-таки мы сильно отстаем от лидеров.

Конечно, мы постараемся побороться за победу в АПЛ. Вы же видите, это невероятная команда, прекрасный клуб. Мы должны находиться выше, чем сейчас. Игроки хотят побеждать. Думаю, это даст нам сил перед следующими матчами», – сказал вингер .