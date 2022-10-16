Президент «Самбо-70»: «Матч ЦСКА – «Спартак» интереснее, чем класико»

Президент Ренат Лайшев высказался о предстоящем матче ЦСКА – «Спартак».

Команды встретятся сегодня в рамках 13-го тура Мир .

«Когда Месси играл за «Барселону», это была фантастическая команда. Я обожал «Барселону» за искусство футбола, за культуру высочайшего класса.

Сейчас уже не так интересно наблюдать за . – «Спартак» интереснее», – сказал Лайшев.

«Я буду смотреть матч ЦСКА – «Спартак». Даже несмотря на то, что у нас сегодня чемпионат Москвы по самбо, на котором я должен присутствовать – все равно буду смотреть.

Как говорят классики, умом «Спартак» нам не понять, в «Спартак» придется только верить.

А если говорить с точки зрения профессионализма, мне очень нравится в последнее время игра и ЦСКА, и «Спартака». С огромным уважением отношусь к обоим клубам, но все равно «Спартак» – чемпион.

Было много претензий к команде Абаскаля, было раздражение в какой-то период, но сейчас они выходят на уровень мирового класса.

Почему не получается в чемпионате с лидерами? На то есть много объективных причин. Одна из них – это экономика. Есть в этом отношении сложность. Поэтому приходится довольствоваться духом, классом и количеством преданных болельщиков.

Голов сегодня будет много. Счет 5:4 – в пользу , – приводит слова Лайшева Metaratings.