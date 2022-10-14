Поттер о рецидиве травмы у Канте: «Неудача на последнем этапе реабилитации. Это беспокоит»

Главный тренер рассказал о травме .

Ранее появилась информация, что у хавбека случился рецидив повреждения, в связи с чем он пропустит еще несколько недель.

«[С травмами Нголо] исторически случались вещи, которые вызывают беспокойство. Нам нужно разобраться в этом.

Неудача на последнем этапе реабилитации. Это беспокоит.

Все, что мы сейчас можем сделать, – это поставить правильный диагноз, получить правильную консультацию, а затем попытаться помочь ему набрать физические кондиции и наслаждаться футболом», – сказал .

В текущем сезоне Канте сыграл в АПЛ два раза. Он не выходил на поле с 14 августа.