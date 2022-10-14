«Жена меня ругает. Объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Игрок ЦСКА Роша о своих слабых сторонах

Футболист ЦСКА Виллиан Роша рассказал о подсказах жены по игровым моментам.

– За месяц реально освоиться в новом клубе?

– Я пять лет играл в Португалии – адаптировался к европейскому футболу. Так что в ЦСКА меня ничего не удивляет. Многие вещи в России устроены, как в Португалии.

– Например?

– Переходные фазы. Хотя в Португалии их все-таки меньше. В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда. Приходится больше бегать, но это точно не проблема для меня.

В предыдущей команде наша линия обороны садилась ниже. Там больше выжидали, а в ЦСКА эта линия выше. Мы сразу держим соперника.

– Какие у вас индивидуально сильные и слабые стороны?

– Ха! Слабые – не знаю, что назвать. Сильная сторона, понятно, игра головой. Это то, что я люблю. Вот два гола уже забил благодаря отличным подачам. Слабые места, конечно, есть.

Даже жена меня ругает. Прихожу домой, и она объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Говорю, что все зависит от ситуации.

Отец смотрит мои игры и тоже подсказывает: говорит, чтобы быстрее принимал решения. И это правильно. Не нужно мне рассказывать, что у меня получается. Лучше подскажи, в чем мне прибавлять.

– Ваша игра головой – это от природы или наработанное со временем?

– Я сам по себе высокий, но необходимо тренировать тайминг прыжка. Просчитывать его время и место соприкосновения с мячом. Тут уже именно за счет ежедневных тренировок, – сказал Роша.