Дибала пропустит от 4 до 8 недель. У форварда «Ромы» травма мышцы бедра

Стал известен характер травмы .

Нападающий «Ромы» получил травму в игре Серии А с «Лечче» (2:1) во время исполнения пенальти.

По информации Sky Sport, у аргентинца подтвердилось подозрение на травму четырехглавой мышцы бедра. Он пропустит от 4 до 8 недель.

В 8 матчах нынешнего сезона Серии А Дибала забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

Напомним, ЧМ-2022 стартует 20 ноября.