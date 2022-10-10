Дибала пропустит от 4 до 8 недель. У форварда «Ромы» травма мышцы бедра

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Стал известен характер травмы Пауло Дибалы.

Нападающий «Ромы» получил травму в игре Серии А с «Лечче» (2:1) во время исполнения пенальти.

По информации Sky Sport, у аргентинца подтвердилось подозрение на травму четырехглавой мышцы бедра. Он пропустит от 4 до 8 недель.

В 8 матчах нынешнего сезона Серии А Дибала забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

Напомним, ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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