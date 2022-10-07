Агент Лахтер: «Головин в Европе никому особо не нужен, это очевидно. С нашими постоянно какой-то куролес, а у нового поколения украинцев нет понтов»

Деннис Лахтер критически отозвался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

– «Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» – расстаться с Головиным?

– Монегаски – они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история – сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане. Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь – это аксиома!

Что Головин в Европе никому особо не нужен – очевидно. Первый сезон был на импульсе – парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот первый импульс. Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются. Кто-то понимает – куда я хотел, не дотягиваю. А здесь-то что упираться? Обратите внимание – с нашими постоянно какой-то куролес. Начиная с Шавы!

Вот новое поколение украинцев как-то попроще. Уже нет понтов. Все закончилось на Коноплянке. Он-то весь на винтах. Ну, Ярмола еще. Селезнев мог почудить. Остальные совершенно другие! – сказал Лахтер.