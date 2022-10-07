Эвертон — Манчестер Юнайтед прогноз на матч 9 октября АПЛ, прогноз на футбольный матч

Программу десятого тура английской Премьер-лиги будут завершать в Ливерпуле местный «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Амбиции у команд примерно одинаковые, но оба клуба начали чемпионат невзрачно. «Ириски» долгое время вообще ходили в аутсайдерах, а манкунианцы после двух стартовых поражений сумели поправить ситуацию и закрепиться вверху турнирной таблицы. Последний раз команды встречались между собой весной и «Эвертон» на своем поле смог впервые за последние три года обыграть своего предстоящего оппонента. Теперь многие считают, что команда Эрика Тен Хаага окажется сильнее, хотя не в ее пользу выезд в середине недели на Кипр и игра против «Омонии» в рамках группового турнира Лиги Европы. Игра состоится на стадионе Гудисон Парк, начало в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-1), ТМ 2,5

«Эвертон» (Ливерпуль)

Команде Фрэнка Лэмпарда очень помогли две последние победы над «Саутгемптоном» и «Вест Хэм Юнайтед», ведь до этого в шести матчах в графе выигрыши у «ирисок» красовался ноль и четыре очка в активе. Вничью команда сыграла четыре раза подряд, и теперь болельщики надеются, что их любимцев прорвало. По составу уж точно «Эвертон» не должен находиться во втором десятке, а вполне может бороться за зону еврокубков. Большие надежды руководство команды связывает с главным тренером, хотя Лэмпард на данном поприще пока себя нигде не проявил. Состав несмотря на уход Ришарлисона тоже удалось усилить. В полузащиту был приобретен Амаду Онана из «Лилля», в нападение Нил Мопе из «Брайтона». С одной стороны, все в порядке в обороне, всего семь пропущенных мячей, это меньше всех в лиге. С другой, в нападении все не очень хорошо, те же семь забитых мячей, меньше только у пяти команд. Амбиции надо подтверждать и матч с «Манчестер Юнайтед» хороший для этого шанс. Последние результаты команды:

АПЛ. 01.10.2022, «Саутгемптон» — «Эвертон» — 1 : 2

— 1 : АПЛ. 18.09.2022, «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1 : 0

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 0 АПЛ. 03.09.2022, «Эвертон» — «Ливерпуль» — 0 : 0

АПЛ. 30.08.2022, «Лидс» — «Эвертон» — 1 : 1

АПЛ. 27.08.2022, «Брентфорд» — «Эвертон» — 1 : 1

Факты и цифры

«Эвертон» не проигрывает в 7 последних матчах подряд, учитывая игру на Кубок Лиги

Энтони Гордон автор 2 забитых мячей в чемпионате, это лучший показатель в команде

Нигериец Алекс Ивоби оформил 3 голевые передачи, у других игроков нет даже двух

По предупреждениям также лидирует Энтони Гордон — 4 желтые карточки

На своем поле в АПЛ «Эвертон» по 1 разу выиграл и проиграл и дважды сыграл вничью

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы также начали чемпионат ужасно, с двух поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» с общим счетом 1 : 6. Но руководство не стало делать поспешных выводов относительно нового тренера, и он начал понемногу исправлять ситуацию. Затем было одержано четыре победы подряд в том числе и над лидером лондонским «Арсеналом». Многие стали считать тот самый старт недоразумением, и лучшим экзаменатором для «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре должны были стать земляки из «Сити». Равной борьбы на поле не получилось, уже к перерыву «горожане» вели со счетом 4 : 0, а в итоге для футболистов Тен Хаага все закончилось разгромом с двумя хет-триками Эрлинга Холанда и Филипа Фодена. Теперь нужно реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Эвертоном». Впереди у «красных дьяволов» напряженный календарь с учетом двух спаренных матчей в Лиге Европы. Представляем результаты последних игр манкунианцев.

АПЛ. 02.10.2022, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 6 : 3

— «Манчестер Юнайтед» — : 3 Лига Европы. 15.09.2022, «Шериф» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 2

— 0 : Лига Европы. 08.09.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 04.09.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 3 : 1

— «Арсенал» — : 1 АПЛ. 01.09.2022, «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1

Факты и цифры

В рамках чемпионата АПЛ «Манчестер Юнайтед» трижды играл в гостях: 2 победы и 1 поражение

Маркус Рэшфорд лучший бомбардир команды, на его счету 3 забитых мяча

На его счету 2 голевые передачи, столько же в активе Кристиана Эриксена

По 4 предупреждения получили Диогу Далот и Скотт Мактоминей, больше всех в команде

В лазарете у команды трое травмированных игроков

Прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

Команды уже давно перевалили за третью сотню матчей, предстоящий станет 212-м по счету. Впервые они сыграли в Ливерпуле в 1892 году, и «Эвертон» разгромил гостей 6 : 0, этот счет до сих пор является самым крупным в противостоянии. Преимущество по числу побед на стороне «Юнайтед».

Победы «Эвертона» — 70

Победы «Манчестер Юнайтед» — 92

Ничьи — 49

Самая крупная победа «Эвертона» — 6 : 0

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 5 : 0

Начиная с 2016 года матчи между этими командами всегда являются результативными. Перед вами итоги последних пяти игр.

АПЛ. 09.04.2022, «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 АПЛ. 02.10.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1 : 1

Товарищеский. 07.08.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 4 : 0

— «Эвертон» — : 0 АПЛ. 06.02.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 3 : 3

АПЛ. 23.12.2020, «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 2

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Коэффициенты в конторах варьируются следующим образом:

на победу «Эвертона» от 3,65 до 3,84

на победу «Манчестер Юнайтед» от 2,00 до 2,09

ничья от 3,60 до 3,86

ТМ 2,5 — от 1,96 до 2,10

ТБ 2,5 — от 1,78 до 1,88

Победа «Манчестер Юнайтед» видится более вероятной, но легкой она точно не будет. Матч наверняка станет результативным, ожидаем не менее двух забитых мячей.

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Где смотреть Эвертон – Манчестер Юнайтед