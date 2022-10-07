Пенальти Дибалы, удаление Дзаньоло, голы испанцев: смотрите видеообзор матча «Рома» – «Бетис»

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Смотрите видеообзор матча «Рома»«Бетис».

Итальянский клуб дома проиграл испанскому в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы (1:2).

Команда Жозе Моуринью открыла счет в матче – с пенальти на 34-й минуте забил Пауло Дибала. Однако Гидо Родригес вернул паритет еще до истечения времени первого тайма. Победный мяч на 88-й минуте забил Луис Энрике Андре.

В добавленное время с поля был удален хавбек римлян Николо Дзаньоло.

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