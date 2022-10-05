Арсенал – Ливерпуль 09.10.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В рамках 10-го тура чемпионата Англии по футболу лидер чемпионата примет одного из главных претендентов на чемпионский титул. В Лондоне сыграют «Арсенал» — «Ливерпуль». Игра пройдет на поле стадиона «Эмирейтс». Начало матча в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обмен голами за 1,50, победа «Ливерпуля» или ничья за 1,52, ТБ2,5 за 1,60.

В паре нет явного фаворита. Команды разделяет 11 очков и 8 мест в турнирной таблице, при этом коэффициенты на победы примерно равны. «Ливерпуль» не проигрывает «канонирам» в семи крайних встречах, что делает подопечных Юргена Клоппа небольшими фаворитами матча. Ниже коэффициенты на игру от БК Zenit.

Прогноз на игру «Арсенал» — «Ливерпуль» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч АПЛ.

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает удерживать статус сильнейшей команды Англии. По итогам последнего тура распределение место в топ-2 не изменилось. «Канониры» в дерби обыграли «Тоттенхэм» со счетом 3:1. Часть матча «Арсенал» провел в большинстве, но и в равных составах вел в счете 2:1. Победа над «шпорами» стала первым крупным успехом подопечных Микеля Артеты, так как ранее были победы над командами из второй десятки. В игре с «Манчестер Юнайтед» «канониры» были слабее 1:3. «Тоттенхэм» третья команда АПЛ. Статистические данные матча «Арсенал» — «Тоттенхэм»:

xG 2,48:1,50;

удары 22:7;

удары в створ 9:3;

угловые 5:2;

атаки 134:51;

опасные атаки 99:29;

навесы 25:11;

отборы 13:15.

В 8-ми матчах в чемпионате Англии у «Арсенала» всего одно поражение при семи победах. Общая разница голов 20:8. «Канониры» вторая команда АПЛ по количеству пропущенных мячей. Меньше (7) только у «Эвертона». По результативности атаки столичный клуб уступает только «Манчестер Сити» (28). Результаты «Арсенала» в матчах АПЛ сезона 2022/2023.

С показателем в 21 очко «Арсенал» лидирует в АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» всего один балл. В рамках Премьер-Лиги у команды 2 поражения и 8 побед в 10-ти крайних встречах, оба поражения гостевые. 8 из 10 встреч прошли на ТБ2,5. На домашней арене у команды 8 побед и 2 поражения в 10-ти встречах. В 8 последних встречах прошла ставка на обмен голами и ТБ2,5. Серия побед дома 7 игр.

Самые результативные игроки «Арсенала» в АПЛ:

Габриэл Жезус — 5 голов и 3 голевые передачи;

Гранит Джака — 2 гола и 3 голевые передачи;

Букайо Сака — 1 гол и 4 голевые передачи;

Габриэль Мартинелли — 3 гола и 1 голевая передача.

С середины августа не играют вингер Рисс Нельсон и полузащитник Мохамед Эль-Ненни. В сентябре травмы получили Александр Зинченко и Эмиль Смит-Роу. Дисквалифицированных в заявке команды нет.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает попытки вернуться в топ-4 АПЛ. Пока команда далека от группы лидеров, но от четвертого места клуб отделяет всего четыре балла. В рамках АПЛ «красные» без побед в двух крайних турах: ничьи 0:0 с «Эвертоном» и 3:3 с «Брайтоном». До этого подопечные Клоппа одержали две победы. Последний матч команда провела в Лиге чемпионов, дома обыграв «Рейнджерс» 2:0. Голы на счету Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха. Статистические показатели матча «Ливерпуль» — «Рейнджерс»:

xG 2,46:0,34;

удары 24:6;

удары в створ 10:2;

атаки 116:75;

опасные атаки 73:17;

угловые 13:1;

навесы 5:1;

отборы 17:22.

В рамках АПЛ у «Ливерпуля» всего одно поражение. «Красные» в гостях проиграли «Манчестер Юнайтед» 1:2. Проблемой стали ничейные результаты. Их уже 4 в сезоне и всего две победы. Обе победы на домашней арене. В гостях «красные» без побед в чемпионате. Результаты «Ливерпуля» в чемпионате Англии 2022/2023.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» на девятой строчке с 10 набранными очками. Разница голов в сезоне 18:9. 9 из 18 мячей были забиты в одной игре. Отставание от четвертого места составляет 4 балла, отставание от лидера чемпионата 11 очков.

Самые результативные игроки «Ливерпуля» в АПЛ:

Роберто Фирмино — 5 голов и 3 голевые передачи;

Мохамед Салах — 2 гола и 3 голевые передачи;

Луис Диас — 3 гола и 1 голевая передача.

В лазарете команды три игрока. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Кертис Джонс. Новичок команды Дарвин Нуньес отбыл дисквалификацию и готов сыграть.

Личные встречи

Противостояние команд насчитывает 238 матчей. Баланс побед 93:80 в пользу «Ливерпуля», при 65 ничьих. Разница голов 353:305.

В рамках чемпионата Англии команды сыграли 192 раза. У «Ливерпуля» 75 побед, у «Арсенала» 65 побед и 52 ничьи. Разница голов 286:253 в пользу «красных». «Канониры» выиграли всего один из 10-ти очных матчей, при двух ничьих и семи триумфах «Ливерпуля». 8 из 10 встреч прошли на ТБ2,5. На домашней арене у «Арсенала» 3 победы и 3 поражения, при 4 ничьих.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль»

В противостоянии команд можно выделить следующие статистические тренды:

Победа «Ливерпуля» или ничья за 1,52 — «красные» проиграли всего один из семи крайних очных гостевых матчей;

ИТБ1,5 второго тайма за 1,95 — не менее двух голов забивалось во втором тайме в 9 из 12 очных матчей в Лондоне.

«Ливерпуль» не может похвастаться стабильной игрой в обороне. Команда пропустила в семи из 10 крайних матчей. На выезде «красные» не побеждают в пяти играх кряду, но всегда создают моменты для взятия ворот соперника. «Арсенал» прекрасен в атаке и достаточно надежно играет в обороне. «Канониры» пропустили в 10-ти крайних очных встречах. Ставка на матч: «Обе забьют — да» с коэффициентом 1,50 по линии букмекера «Зенит».

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Где смотреть Арсенал – Ливерпуль