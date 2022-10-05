Марсьяль готов продлить контракт с «МЮ», если будет получать игровое время. Он входит в планы тен Хага
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает на форварда Антони Марсьяля.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, француз остается частью проекта тренера тен Хага.
Сам футболист готов продлить контракт с манкунианцами, однако он хочет убедиться, что будет получать достаточно игрового времени.
26-летний игрок пропустил начало сезона из-за травмы. Вернувшись после повреждения, Марсьяль оформил дубль в матче с «Манчестер Сити» (3:6).
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