Марсьяль готов продлить контракт с «МЮ», если будет получать игровое время. Он входит в планы тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает на форварда Антони Марсьяля.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, француз остается частью проекта тренера тен Хага.

Сам футболист готов продлить контракт с манкунианцами, однако он хочет убедиться, что будет получать достаточно игрового времени.

26-летний игрок пропустил начало сезона из-за травмы. Вернувшись после повреждения, Марсьяль оформил дубль в матче с «Манчестер Сити» (3:6).

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