Марсьяль готов продлить контракт с «МЮ», если будет получать игровое время. Он входит в планы тен Хага

по-прежнему рассчитывает на форварда .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, француз остается частью проекта тренера тен Хага.

Сам футболист готов продлить контракт с манкунианцами, однако он хочет убедиться, что будет получать достаточно игрового времени.

26-летний игрок пропустил начало сезона из-за травмы. Вернувшись после повреждения, Марсьяль оформил дубль в матче с «Манчестер Сити» (3:6).