Индзаги заблокировал переход Дибалы в «Интер», чтобы клуб не продавал Корреа

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Симоне Индзаги заблокировал переход Пауло Дибалы в «Интер» летом.

Миланский клуб вел переговоры с нападающим, который покинул «Ювентус» по завершении прошлого сезона и находился в статусе свободного агента.

Руководство «нерадзурри» было заинтересовано в подписании аргентинца, однако для этого было необходимо продать Хоакина Корреа.

Тем не менее главный тренер «Интера» не одобрил уход Корреа. В результате трансфер Дибалы сорвался, форвард перешел в «Рому».

В 8-м туре Серии А «Рома» обыграла «Интер» (2:1), автором одного из двух голов римлян стал Дибала.

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