Индзаги заблокировал переход Дибалы в «Интер», чтобы клуб не продавал Корреа

заблокировал переход в «Интер» летом.

Миланский клуб вел переговоры с нападающим, который покинул по завершении прошлого сезона и находился в статусе свободного агента.

Руководство «нерадзурри» было заинтересовано в подписании аргентинца, однако для этого было необходимо продать .

Тем не менее главный тренер «Интера» не одобрил уход Корреа. В результате трансфер Дибалы сорвался, форвард перешел в «Рому».

В 8-м туре Серии А обыграла (2:1), автором одного из двух голов римлян стал Дибала.