Индзаги заблокировал переход Дибалы в «Интер», чтобы клуб не продавал Корреа

Симоне Индзаги заблокировал переход Пауло Дибалы в «Интер» летом.
Миланский клуб вел переговоры с нападающим, который покинул «Ювентус» по завершении прошлого сезона и находился в статусе свободного агента.
Руководство «нерадзурри» было заинтересовано в подписании аргентинца, однако для этого было необходимо продать Хоакина Корреа.
Тем не менее главный тренер «Интера» не одобрил уход Корреа. В результате трансфер Дибалы сорвался, форвард перешел в «Рому».
В 8-м туре Серии А «Рома» обыграла «Интер» (2:1), автором одного из двух голов римлян стал Дибала.