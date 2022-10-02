Рой Кин: «Не могу поверить, насколько плох «МЮ». «Сити» слишком легко – и все может стать еще хуже»

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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру команды в манчестерском дерби.

«Красные дьяволы» после первого тайма уступали «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

«Я просто не могу поверить в то, что вижу. Возможно, команда не верит в себя. Мы хвалили ее перед матчем, к тому же были некоторые вопросы по игрокам «Сити». Но «горожанам» было слишком легко.

«МЮ» плохо оборонялся, отдавал небрежные передачи, а двух парней, играющих в полузащите, Мактомини и Эриксена, возили по всему полю.

И ситуация может стать еще хуже. Что тут должен сказать тренер в раздевалке?

Я не могу поверить в то, насколько плох был «МЮ», – отметил Кин в эфире Sky Sports.

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