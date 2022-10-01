Обамеянг забил гол в первом матче за «Челси» в АПЛ – в ворота «Кристал Пэлас»

Пьер-Эмерик Обамеянг забил первый гол за «Челси».

Габонский нападающий сравнял счет в матче 9-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» на 38-й минуте (1:1, перерыв). Это первый матч Обамеянга за «Челси» в рамках АПЛ.

Форвард перешел в лондонский клуб из «Барселоны» в конце летнего трансферного окна и успел поучаствовать в матчах с загребским «Динамо» (0:1) и «Зальцбургом» (1:1) в Лиге чемпионов.

С подробной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси».