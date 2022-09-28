Игорь Осинькин: «Анчелотти – топ во всем, лучший по умению создавать атмосферу в команде. У Гвардиолы лучше посмотреть тактические новинки»

поделился воспоминаниями о стажировке у .

– Во времена работы в Академии имени Коноплева, финансировавшейся Романом Абрамовичем, вы дважды были на больших стажировках в «Челси», два часа общались там с Карло Анчелотти. Что самое яркое из той беседы всплывает в памяти?

– Когда мы пришли на встречу с Анчелотти, это был человек, которого Роман Аркадьевич попросил уделить час вот этим ребятам. Но неожиданно мы начали обсуждать какие-то тактические моменты – а тогда я много лет подряд смотрел все матчи «Челси».

Это позволяло провести анализ не короткой, а достаточно длинной дистанции. Разговор пошел в тактическом ключе – про перестроения, сравнения итальянских и английских подходов. Анчелотти, что называется, включился, начал быть очень активным, подошел к макету, начал что-то на нем показывать...

В итоге мы разговаривали даже два с лишним часа. Думаю, в результате у него было удовлетворение, что он не галочку поставил, а что-то из этого разговора получил. По глазам человека это было видно.

Мы сфотографировались – и он после этого так нас приветствовал потом! Стажировка еще продолжалась, и Карло после каждой тренировки подходил, объяснял, что пытался сделать. После этого разговора контакт с ним был совсем другого уровня.

– Анчелотти многие считают в первую очередь великим психологом, нежели тактиком. У вас была возможность в этом убедиться?

– Да, считаю, что по умению создавать атмосферу в команде он сейчас, наверное, лучший в мире.

Какие-то тактические новинки, которые только-только открываются, вероятно, лучше посмотреть, например, у Гвардиолы в «Манчестер Сити». А у Анчелотти – умение выжимать максимум из тех людей, которые у тебя есть, стабильные отношения с ними, стабильный состав.

Но если кто-то подумает, что в тактике он плохо разбирается, – конечно, это не так. Он топ-специалист во всем. Просто чуть лучше умеет подстроиться под игру соперника, чем предлагать что-то доминирующее.

В последней Лиге чемпионов это умение дало феноменальный, иногда даже колдовской эффект. Не верил, что в его случае можно пройти всех – «ПСЖ», «Челси», и «Ливерпуль». Это был какой-то космос, – сказал главный тренер .