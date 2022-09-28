Де ла Ред о том, что Эриксен играет после остановки сердца: «Он взрослый, а у меня не было опыта и смелости. В Испании тогда погибли Пуэрта и Харке»

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Рубен де ла Ред поделился мнением о восстановлении Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца.

В октябре 2008 года испанский полузащитник, выступавший за «Реал», перенес сердечный приступ, потеряв сознание в матче Кубка Испании. В результате де ла Ред был вынужден закончить карьеру, он так и не вернулся на поле.

– Ваша спортивная карьера оборвалась очень быстро. Виной тому сердечный приступ, который вы перенесли в 2008 году во время матча Кубка Испании. Спустя 14 лет этот день вспоминается с таким же ужасом?

 – Жизнь зачастую не дает нам права выбора. Иногда происходят вещи, которые нам недоступны, как это случилось со мной. Но я помню все, что делал, и я испытываю гордость от этого. Я играл в лучшей команде мира, в «Реале», у меня есть два титула в сборной Испании (чемпион Европы-2008, чемпион Европы-2004 в сборной U19 – прим. Sports.ru). Я доволен тем, что обо мне говорят люди спустя много лет. Я оставил хороший след. Люди, которые любят футбол, помнят меня как великого футболиста. В конечном итоге это самое важное.

– Год назад на Евро Кристиан Эриксен перенес остановку сердца на поле. Через 9 месяцев он вернулся в футбол, а теперь играет в «МЮ». Почему у него получилось, а у вас нет?

– Я тоже не знаю, почему он смог вернуться, а я нет. Для меня это тоже очень важный вопрос. У меня никогда не было остановки сердца, как у Кристиана Эриксена, Икера Касильяса и некоторых других футболистов. Чувство горечи есть от того, что не смог вернуться.

Эриксен, будучи взрослым, продолжает играть. Но я был молод тогда, у меня не было опыта. И где-то не хватило смелости. В Испании погибло два человека от сердечных приступов в тот период: Антонио Пуэрта и Даниэль Харке. Было чувство страха, неизвестности, поэтому я решил закончить, – сказал де ла Ред.

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