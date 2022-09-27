Шотландия и Сербия вышли в Лигу А в Лиге наций, Чехия вылетела в Лигу В

Шотландия и выиграли свои группы в Лиге наций и поднялись в .

Шотландцы, сыграв вничью с (0:0), набрали 13 очков в группе 1. У их сегодняшних соперников 11 баллов, у Ирландии – 7, у Армении – 3.

Сербы победили Норвегию (2:0), после чего на их счету стало 13 очков в группе 4. Норвежцы завершили этап с 10 баллами, Словения – с 6, Швеция – с 4.

Ранее в Лигу А также поднялись Израиль и Босния и Герцеговина.

В Лигу В вылетела , уступившая сегодня (1:2). У нее 4 очка, у швейцарцев – 9, португальцев – 10, испанцев – 11. Ранее во второй дивизион опустились Австрия, Англия и Уэльс.