Гаджи Гаджиев: «Зачем останавливать РПЛ? В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов»

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Гаджи Гаджиев высказался о возможной приостановке чемпионата России.

«Могут ли приостановить игры РПЛ? Это будет глупость. Зачем мы сейчас должны останавливать чемпионат? В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов. Они тоже хотели доказать свое превосходство.

Какая сейчас необходимость останавливать матчи? Я не вижу такой необходимости. Никакие спортивные мероприятия тоже нельзя откладывать. Надо жить своей полноценной жизнью», – сказал бывший тренер «Анжи», «Амкара» и «Крыльев Советов».

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