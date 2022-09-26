Гаджи Гаджиев: «Зачем останавливать РПЛ? В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов»

высказался о возможной приостановке чемпионата России.

«Могут ли приостановить игры ? Это будет глупость. Зачем мы сейчас должны останавливать чемпионат? В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов. Они тоже хотели доказать свое превосходство.

Какая сейчас необходимость останавливать матчи? Я не вижу такой необходимости. Никакие спортивные мероприятия тоже нельзя откладывать. Надо жить своей полноценной жизнью», – сказал бывший тренер , и .