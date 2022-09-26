Дешам о форме Франции: «Волноваться не стоит. Другие сильные команды вчера тоже проигрывали»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Данией (0:2) в наций.

«Мне не кажется, что мы терпим катастрофу. У нас было много моментов, но мы их не реализовали, а также допускали ошибки, выходя из обороны.

У нас молодая команда, у большинства футболистов нет опыта игры на самом высоком уровне. Дело тут не в тактике. Когда при четырех угловых игрок сборной остается в одиночестве, можно играть хоть с тремя, хоть с пятью, хоть с двенадцатью защитниками – без разницы.

Волноваться не стоит, нам пойдет на пользу возвращение игроков с международным опытом. Беспокоиться не нужно. Я вчера смотрел кое-какие матчи, и у некоторых других сильных команд тоже были поражения.

Не нужно думать, что мы сильнее всех. Надо бороться. Проигрывать, конечно, неприятно.

Это напоминание о том, что нас ждет через два месяца. Сейчас мы далеки от самого высокого уровня, он предъявляет самые высокие требования. Я не ищу сегодня оправданий, но важно восстановить все наши силы в ближайшие два месяца», – сказал Дешам в эфире Telefoot.