Кавазашвили о матче с Кыргызстаном: «Вынуждены играть со сборной, протянувшей нам руку дружбы. Абсолютно все равно, выиграет Россия или нет»

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Анзор Кавазашвили сказал, что ему все равно, выиграет сборная России у Кыргызстана или нет. 

«Мне абсолютно все равно, выиграет Россия у Киргизии или нет. Мне главное увидеть, какой рисунок игры будет у команды – будут играть так, как и играли ранее или же появится что-то новое?

Мне все равно, кто будет играть, потому что сейчас это не имеет никакого отношения в официальном плане. Почему? Это обычная товарищеская игра.

Если же мы проиграем Киргизии, то все будут говорить: «Кому мы проиграли? Киргизия никогда не была очень сильной сборной» и так далее.

Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы. Мы будем стараться проверять новых футболистов, которых Карпин считает, что их можно привлекать в национальную сборную», – сказал член комитета по этике и бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР. 

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