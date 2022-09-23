Англия — Германия прогноз на матч 26 сентября Лига наций, прогноз на футбольный матч

Вот для таких матчей и была создана Лига наций УЕФА. Все понимают, что накал противостояния англичан с немцами в этом турнире будет не самый высокий, но как не вспомнить об истории. Начиная с классики 1966 года, когда сборная Англии в первый и последний раз стала чемпионом мира, победив в финале на Уэмбли как раз команду Германии. Или 1990-е годы, когда бундесманшафт выигрывала у англичан в серии пенальти в полуфиналах чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1996 года. Именно результат матча тридцатилетней давности дал повод форварду Гарри Линекеру произнести фразу, ставшую крылатой, — в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. В последнем туре группы 3 Лиги наций англичане рискуют вылететь в Лигу В, а немцы будут бороться за первое место. Обеспечить его может только победа. Интрига в любом случае есть. Матч состоится на стадионе Уэмбли, начало в 21:45 по московскому времени.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и тотал меньше 2,5.

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Сборная Англии

У Трех львов в группе несколько парадоксальные результаты. Команда поделила очки в очных встречах с Германией и Италией, но при этом умудрилась дважды уступить Венгрии. Гостевое поражение еще как-то можно было объяснить, но вот домашний провал не поддается никакой логике. У главного тренера сборной Гарри Саутгейта довольно прочные позиции и даже неудача в Лиге наций никак не повлияет на них. Он повезет команду на чемпионат мира и предпримет еще одну попытку взять золото. Напомним, что в России англичане дошли до полуфинала, где уступили хорватам, а у себя дома на чемпионате Европы проиграли в финале итальянцам в той же пресловутой серии пенальти. Поэтому Лигу наций Саутгейт рассматривает исключительно как стадию подготовки к главному футбольному событию года и матчи последних двух туров с Италией и Германией тут как никогда кстати. Последние результаты команды перед вами.

Лига наций. 14.06.2022, Англия — Венгрия — 0 : 4

— 0 : Лига наций. 11.06.2022, Англия — Италия — 0 : 0

Лига наций. 07.06.2022, Германия — Англия — 1 : 1

Лига наций. 04.06.2022, Венгрия — Англия — 1 : 0

— Англия — : 0 Товарищеский. 29.03.2022, Англия — Кот-д’Ивуар — 3 : 0

Факты и цифры

Лишь 1 мяч забила команда Англии за четыре тура Лиги наций в ворота соперников, автором стал нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн

Сразу шесть игроков команды получили по 1 предупреждению

У команды Англии худшая разница забитых и пропущенных мячей — минус 5 и последнее место в турнирной таблице

Сборная Германии

Команда Германии пережила в последние годы болезненный период перестройки, уход с поста главного тренера прославленного Йоахима Лева, смену поколений и, как следствие, ухудшение результатов. Став чемпионом мира в 2014 году в Бразилии и завоевав бронзовые медали чемпионата Европы в 2016 году во Франции, Германия столкнулась с провалом в России, не выйдя из группы, а на европейском первенстве ее остановили как раз англичане в ⅛ финала. Команду возглавил бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик и уже на отборочном турнире к чемпионату мира мы увидели результат его работы — девять побед из десяти и разница мячей плюс 32. Теперь есть возможность выйти в полуфинал Лиги наций и побороться за этот трофей, но для этого нужно хотя бы не проиграть на Уэмбли. Германия часто становилась преградой для Англии на пути в к триумфу, теперь англичане могут не пустить немцев в финальный квартет турнира. Чем не интрига? Вот как играла Германия в последних матчах.

Лига наций. 14.06.2022, Германия — Италия — 5 : 2

— Италия — : 2 Лига наций. 11.06.2022, Венгрия — Германия — 1 : 1

Лига наций. 07.06.2022, Германия — Англия — 1 : 1

Лига наций. 04.06.2022, Италия — Германия — 1 : 1

Товарищеский. 29.03.2022, Нидерланды — Германия — 1 : 1

Факты и цифры

После поражения от англичан на ЕВРО 2020 в июне 2021 года сборная Германии не проигрывала

В группе Германия забила больше всех мячей — 8

По 2 гола в Лиге наций на счету Йозуа Киммиха, Тимо Вернера и Йонаса Хофманна

Самый недисциплинированный в составе сборной Германии Нико Шлоттербек — 2 предупреждения

Прогноз на матч Англия — Германия

Мы уже упомянули вначале о богатой истории поединков между этими командами. Предстоящий матч станет 39 по счету, а впервые эти сборные сыграли в 1908 году. Вплоть до финала чемпионата мира 1966 года все матчи носили статус товарищеских. Преимущество на стороне англичан.

Победы Англии — 17

Победы Германии — 13

Ничьи — 8

Самая крупная победа Англии — 9 : 0 в 1909 году

Самая крупная победа Германии — 4 : 1

Матчи между командами проходят с переменным успехом и невзирая на статус всегда носят принципиальный характер. Посмотрите на результаты последних встреч.

Лига наций. 07.06.2022, Германия — Англия — 1 : 1

ЧЕ, ⅛ финала. 29.06.2021, Англия — Германия — 2 : 0

— Германия — 2 : 0 Товарищеский. 10.11.2017, Англия — Германия — 0 : 0

Товарищеский. 22.03.2017, Германия — Англия — 1 : 0

— Англия — : 0 Товарищеский. 26.03.2016, Германия — Англия — 2 : 3

Сборная Англии играет на своем поле, воспринимает команду Германии далеко не так как венгерскую. К тому же это определенный этап подготовки к чемпионату мира. Букмекеры на стороне хозяев и предлагают следующие коэффициенты:

на победу Англии от 2,10 до 2,21

на победу Германии от 3,42 до 3,65

ничья от 3,38 до 3,59

ТМ 2,5 — от 1,71 до 1,76

ТБ 2,5 — от 2,06 до 2,16

Англичанам надо уходить с последнего места, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев и тотал меньше 2,5.

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Где смотреть Англия – Германия