Ван Гал о 2:0 с Польшей: «Доволен игрой. Не пропустить в матче против Левандовского и Милика – это позитив»

Главный тренер сборной Нидерландов подвел итоги матча с Польшей (2:0) в наций.

«Это было серьезным испытанием для нас, поскольку мы играли против таких топовых нападающих, как Левандовски и Милик, но мы прошли это испытание с очень хорошим результатом. Я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня. Мы доминировали и играли так, как я и хотел.

Я сказал игрокам, что хочу от них большего давления в целом – не только на нашей половине поля, но и на половине соперника. Они сделали это. Вот почему было так трудно играть против нас.

Я очень доволен тем, как мы играли в обороне. Не пропустить в игре против Левандовского и Милика – это нечто очень позитивное», – сказал Луи ван Гал.