Вратарь Пасвеер дебютировал за сборную Нидерландов в 38 лет. Лишь один дебютант был старше него

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Вратарь Ремко Пасвеер дебютировал за сборную Нидерландов.

Голкипер «Аякса» вышел в стартовом составе в матче Лиги наций против Польши (1:0, первый тайм).

В возрасте 38 лет и 318 дней Пасвеер стал вторым в списке самых возрастных дебютантов сборной Нидерландов.

Рекорд принадлежит голкиперу Сандеру Боскеру, который в 2010 году провел свой первый матч за «оранжевых» в возрасте 39 лет и 224 дней. Та игра за сборную осталась единственной в карьере Боскера.

Статистику Пасвеера можно изучить здесь.

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