Роналд Куман: «Я пытался подписать Вейналдума в «Барсу», но Лапорта сильнее хотел досадить мне. Операция задержалась, и Джорджиньо выбрал «ПСЖ»

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Роналд Куман объяснил, почему переход Джорджиньо Вейналдума в «Барселону» сорвался.

В 2021 году срок контракта нидерландского полузащитника с «Ливерпулем» истек. Хавбеком интересовался каталонский клуб, но в итоге игрок перешел в «ПСЖ». Сейчас Вейналдум находится в аренде в «Роме». 

«Я пытался подписать Вейналдума в «Барсу». Но у меня не получилось, потому что президент (Жоан Лапорта – прим. Sports.ru) сильнее хотел досадить мне, чем подписать игрока. 

Это задержало операцию, и по этой причине он выбрал «ПСЖ». В противном случае он играл бы за «Барселону», – сказал бывший главный тренер «блауграны» в интервью AD. 

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