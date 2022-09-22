Роналд Куман: «Я пытался подписать Вейналдума в «Барсу», но Лапорта сильнее хотел досадить мне. Операция задержалась, и Джорджиньо выбрал «ПСЖ»

объяснил, почему переход в «Барселону» сорвался.

В 2021 году срок контракта нидерландского полузащитника с «Ливерпулем» истек. Хавбеком интересовался каталонский клуб, но в итоге игрок перешел в «ПСЖ». Сейчас Вейналдум находится в аренде в «Роме».

«Я пытался подписать Вейналдума в «Барсу». Но у меня не получилось, потому что президент (Жоан Лапорта – прим. Sports.ru) сильнее хотел досадить мне, чем подписать игрока.

Это задержало операцию, и по этой причине он выбрал . В противном случае он играл бы за «Барселону», – сказал бывший главный тренер «блауграны» в интервью AD.