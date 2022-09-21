Спортдиректор «Рубина» о Дзюбе: «В этой ситуации абсолютно не зазорно быть планом С. За наши рамки по зарплате он не выходил бы»

Теги Рубин Артем Дзюба Первая лига Олег Яровинский деньги Леонид Гольдман Футбол

Спортивный директор «Рубина» высказался о возможном приходе в команду Артема Дзюбы. 

– Наверное, на 100% и выше вы чувствовали удовлетворение, если бы в команде оказался Артем Дзюба. Даже не было минимальной вероятности его перехода в «Рубин»?

– На фамилии Дзюбы идет огромное количество спекуляций. Он просто поддерживал у нас форму, но у него есть одна особенность. Когда Артем попадает в команду, которая играет в футбол, волейбол или квиз, он начинает жить игрой, бороться.

Ему критически важно побеждать во всем. Поэтому даже в тренировочном процессе Дзюба сверхполезен команде, для внутрикомандного климата его нахождение у нас на протяжении месяца сказалось положительно. Ты начинаешь мечтать: «Блин, было бы прикольно, чтобы он был!»

Но шансов на это с самого начало было практически ноль, потому что он нам сразу обозначил, что планирует играть только за рубежом.

– Агент Артема Леонид Гольдман говорил, что, если бы не получилось с Турцией, он бы помог Слуцкому подняться наверх. Вы представляли себя планом C, D, E?

– Никто не хочет быть планом C, но в ситуации с Дзюбой абсолютно не зазорно быть планом C. Да, мы внимательно следили за развитием его истории. Если бы у него не получилось с Турцией, и он бы согласился помочь нам в Первой лиге, для нас это было бы супертопово.

– Если бы такое произошло, он бы тоже не выходил за ваши рамки в 1,5 млн рублей в месяц? Или для него клуб пошел бы на исключение?

– На момент, когда бы он к нам пришел, за наши рамки Дзюба не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ, – сказал Олег Яровинский

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