Спортдиректор «Рубина» о Дзюбе: «В этой ситуации абсолютно не зазорно быть планом С. За наши рамки по зарплате он не выходил бы»

Спортивный директор «Рубина» высказался о возможном приходе в команду Артема Дзюбы.

– Наверное, на 100% и выше вы чувствовали удовлетворение, если бы в команде оказался . Даже не было минимальной вероятности его перехода в ?

– На фамилии Дзюбы идет огромное количество спекуляций. Он просто поддерживал у нас форму, но у него есть одна особенность. Когда Артем попадает в команду, которая играет в футбол, волейбол или квиз, он начинает жить игрой, бороться.

Ему критически важно побеждать во всем. Поэтому даже в тренировочном процессе Дзюба сверхполезен команде, для внутрикомандного климата его нахождение у нас на протяжении месяца сказалось положительно. Ты начинаешь мечтать: «Блин, было бы прикольно, чтобы он был!»

Но шансов на это с самого начало было практически ноль, потому что он нам сразу обозначил, что планирует играть только за рубежом.

– Агент Артема Леонид Гольдман говорил, что, если бы не получилось с Турцией, он бы помог Слуцкому подняться наверх. Вы представляли себя планом C, D, E?

– Никто не хочет быть планом C, но в ситуации с Дзюбой абсолютно не зазорно быть планом C. Да, мы внимательно следили за развитием его истории. Если бы у него не получилось с Турцией, и он бы согласился помочь нам в , для нас это было бы супертопово.

– Если бы такое произошло, он бы тоже не выходил за ваши рамки в 1,5 млн рублей в месяц? Или для него клуб пошел бы на исключение?

– На момент, когда бы он к нам пришел, за наши рамки Дзюба не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ, – сказал .