Капитан «Урала» Бикфалви пропустит около 2 недель из-за травмы, хавбек Подберезкин выбыл на 3-4 недели

Капитан Эрик Бикфалви пропустит около 2 недель из-за травмы голени.

Клуб из Екатеринбурга сообщил о сроках восстановления травмированных игроков.

« , повредивший в самом начале матча с «Ахматом» мышцу правой голени, проведет на больничном около 2 недель. Это показало углубленное обследование.

, получившему повреждение задней поверхности бедра в том же матче, на восстановление понадобится больше времени – порядка 3-4 недель», – говорится на сайте «Урала».

Следующий матч команда проведет дома 28 сентября против «Торпедо» в рамках Фонбет Кубка России. Затем 1 октября «Урал» сыграет на выезде с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.