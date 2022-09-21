Капитан «Урала» Бикфалви пропустит около 2 недель из-за травмы, хавбек Подберезкин выбыл на 3-4 недели

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Капитан «Урала» Эрик Бикфалви пропустит около 2 недель из-за травмы голени.

Клуб из Екатеринбурга сообщил о сроках восстановления травмированных игроков. 

«Эрик Бикфалви, повредивший в самом начале матча с «Ахматом» мышцу правой голени, проведет на больничном около 2 недель. Это показало углубленное обследование.

Вячеславу Подберезкину, получившему повреждение задней поверхности бедра в том же матче, на восстановление понадобится больше времени – порядка 3-4 недель», – говорится на сайте «Урала». 

Следующий матч команда проведет дома 28 сентября против «Торпедо» в рамках Фонбет Кубка России. Затем 1 октября «Урал» сыграет на выезде с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.

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