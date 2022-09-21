Экс-защитник «Динамо» Заурбек Плиев может перейти в «Уфу» свободным агентом

Бывший защитник может перейти в «Уфу».

Клуб ведет переговоры с 30-летним футболистом, вопрос решится в течение одного-двух дней. Документы на свободных агентов, которые покинули прежние клубы в ходе летнего трансферного окна, можно подавать до 23 сентября, потом будет еще две недели на заявку.

Плиев покинул «Динамо» в июле. В прошлом сезоне он провел 3 матча за московский клуб: два – в чемпионате России, еще один – в Кубке.

За башкирский клуб выступает брат Заурбека – Константин. Он является капитаном «Уфы».