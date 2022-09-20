Экс-заместитель Терюшкова в Минспорта Подмосковья стал гендиректором «Химок»: «Вдохнуть новую жизнь на трибуны – главная текущая задача»

представили нового генерального директора клуба.

Им стал Николай Оленев, который был заместителем члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот работал министром по физической культуре и спорту Московской области.

«Впервые клуб возглавил человек с опытом руководства спортом в целом регионе – Московской области. Николай Сергеевич имеет большой организационный опыт проведения крупных международных мероприятий, он входил в оргкомитет по проведению ЧМ-2018, чемпионатов мира по хоккею, конькобежному спорту, стендовой стрельбе и других. Долгожданное назначение высокопрофессионального управленца в сфере спорта позволит сплотить команду для достижения амбициозных целей», – сказано в сообщении на сайте клуба.

«Первоочередной целью является разработка долгосрочной стратегии развития клуба. Но начнем мы с главной текущей задачи: вдохнуть новую жизнь на трибуны.

Нам предстоит полностью обновить формат взаимодействия с болельщиками, расширять аудиторию, искать новые направления. Мы должны популяризировать футбол как неотъемлемую часть жизни нашего города Химки, а домашний стадион – как место встречи хороших и добрых друзей», – заявил Оленев.

Изображение: fckhimki.com

Экс-заместитель Терюшкова – кажется, новый гендир «Химок». Уже шестой за два года