Бенитес о работе в «Эвертоне»: «Нужны были изменения, но я не мог их начать, так как раньше работал в «Ливерпуле»

признался, что опыт работы в мешал ему в .

«Когда «Эвертон» сделал мне предложение, я знал, что отдам все силы этому клубу и сделаю все ради улучшения ситуации. Я знал, что сложности из-за того, что я работал в «Ливерпуле», могут появиться. Возможно, я не мог принимать некоторые решения. Это было ясно для нас с самого начала.

У меня была встреча с руководителем одного из департаментов, и я спросил его: «Как вы считаете, все в порядке?» Он ответил: «Да, все идеально». Я подумал: «Клуб потратил 600 млн фунтов. Не может быть, что все идеально, когда владельцы и фанаты не удовлетворены».

Так я осознал, что нам нужно провести внутренние изменения, но я не мог начать их сразу, потому что раньше я работал в «Ливерпуле», и на это могли отреагировать так: «Ох, он пришел, чтобы менять наш клуб».

В другом клубе я бы принял те решения, что хотел. Я делал это в прошлом, потому что иногда предельно ясно, что только таким образом можно добиться прогресса. Но в «Эвертоне» я не смог сделать это», – сказал Бенитес.

Бенитес работал с «Ливерпулем» с 2004 по 2010 год и выиграл с клубом четыре трофея – Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА.

Тренером «Эвертона» он стал в июле 2021 года. Через полгода его уволили. Тогда команда шла на 15-м месте в .