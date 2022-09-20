Соболев считает себя наглым на поле: «Для меня авторитетов в принципе нет. Хоть Роналду, Месси»

Форвард высказался о своем поведении на поле.

— По поводу поведения — мы боимся, что ты можешь команду оставить в меньшинстве.

— Сколько раз я команду оставлял в меньшинстве?

— Сколько?

— Один раз с «Ахматом». Я не считаю, что там красная карточка была. Просто за разговоры, ни за что. Это началось, когда я перешел в «Спартак». Когда я был в «Крыльях», в Томске, в «Енисее», про это никто не говорил. Включите первые игры Томска, когда мне 18 лет, я со всеми ругаюсь. Возможно, там было еще хуже, а сейчас я более спокойный.

— Ты ведешь себя на поле как босс. Постоянно критикуешь судей. Это для того, чтобы показать, кто здесь хозяин?

— Нет, просто я такой человек. Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле.

За полем все меня знают как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я.

— Есть ли человек, который заставит тебя вести себя почтительно по отношению к нему в ?

— Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.

— Это треш-ток из ММА? Или из медиафутбола?

— Почему? Ну а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него?

— Говорили.

— Ну и что, он плохо играл?

— Но ты лучше.

— (Смеется) Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.

— Как бы ты себя охарактеризовал?

— На поле — наглый. Для меня авторитетов на поле в принципе нет. Хоть Роналду, Месси. Да, за полем мы все друзья, прекрасно общаемся. А на поле — совсем другое, – сказал Соболев.