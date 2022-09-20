Соболев считает себя наглым на поле: «Для меня авторитетов в принципе нет. Хоть Роналду, Месси»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о своем поведении на поле.
— По поводу поведения — мы боимся, что ты можешь команду оставить в меньшинстве.
— Сколько раз я команду оставлял в меньшинстве?
— Сколько?
— Один раз с «Ахматом». Я не считаю, что там красная карточка была. Просто за разговоры, ни за что. Это началось, когда я перешел в «Спартак». Когда я был в «Крыльях», в Томске, в «Енисее», про это никто не говорил. Включите первые игры Томска, когда мне 18 лет, я со всеми ругаюсь. Возможно, там было еще хуже, а сейчас я более спокойный.
— Ты ведешь себя на поле как босс. Постоянно критикуешь судей. Это для того, чтобы показать, кто здесь хозяин?
— Нет, просто я такой человек. Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле.
За полем все меня знают как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я.
— Есть ли человек, который заставит тебя вести себя почтительно по отношению к нему в РПЛ?
— Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.
— Это треш-ток из ММА? Или из медиафутбола?
— Почему? Ну а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него?
— Говорили.
— Ну и что, он плохо играл?
— Но ты лучше.
— (Смеется) Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.
— Как бы ты себя охарактеризовал?
— На поле — наглый. Для меня авторитетов на поле в принципе нет. Хоть Роналду, Месси. Да, за полем мы все друзья, прекрасно общаемся. А на поле — совсем другое, – сказал Соболев.