Уткин о «Зените»: «Невозможно проверить максимум его возможностей в России. Мостовой прибавил, но что бы он показал в ЛЧ?»

прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо».

Петербургский клуб обыграл бело-голубых в матче 10-го тура Мир (2:0).

«Все ждут, что авторитетная команда даст бой, тем более на своем поле. К тому же научилось играть в обороне, а «Зенит» успел проиграть в Кубке России.

Я удивился тому градусу обсуждения судейства со стороны «Динамо». А ключевой фигурой стал футболист Мостовой. Он совершенно очевидно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Но в нынешней ситуации мы не можем понять, на что способен «Зенит», потому что в России ни одна команда не может поставить перед ним нерешаемых задач. Невозможно проверить максимум его возможностей.

Это касается и Мостового. Понятно, что он прибавил. Но что бы он показал в матче Лиги чемпионов? К сожалению, пока это в отдаленном будущем», – сказал Уткин.