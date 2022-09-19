Диего Симеоне: «Мне нравится «Реал», который организованно обороняется и хорошо контратакует. «Атлетико» мог сравнять счет, возможно»

Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реала» со счетом 1:2.
«Реал» – это команда, которая хорошо защищается и контратакует. Эта команда обладает большой силой.
Они воспользовались своим моментами в первом тайме, и в перерыве мы поговорили, чтобы постараться вернуться в игру.
Во втором тайме мы увеличили интенсивность, чтобы лучше сыграть на половине поля соперника.
Возможно, мы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но мне нравятся такие команды, как «Реал», которые организованно обороняются и хорошо контратакуют.
Очень доволен тем, как работала моя команда, она играла до самого конца», – поделился мыслями главный тренер «Атлетико».
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