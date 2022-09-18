Быстров о «Локомотиве»: «Cобрать всю эту шайку-лейку и отправить на «Сапсане» подальше. Кержаков, Шалимов и Бородюк могут исправить ситуацию»

поделился мыслями об игре «Локомотива».

Команда проиграла «Спартаку» (0:1) в матче 10-го тура Мир .

«Я с начала сезона начал говорить – собрать всю эту шайку‑лейку в мешочек и отправить на «Сапсане» куда‑нибудь подальше от .

Есть прекрасные российские свободные тренеры, молодые, которые могут себя проявить лучше, чем все, кого они пытаются ставить.

Перспектив ноль. «Факел», «Торпедо» преображаются, видно, что тренер работает. Здесь мы ничего не видим.

Сейчас руководство должно выйти и сказать – тренер в отставку, есть свободные , , Александр Бородюк. Назначайте, эти люди могут исправить ситуацию», – сказал бывший футболист сборной России.