Ширер об «Арсенале»: «Не время говорить о нем как о претенденте на титул, но Артета перестроил команду и изменил атмосферу в клубе»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер оценил шансы «Арсенала» выиграть .

«Сейчас не время говорить об этой команде как о претенденте на чемпионство. Но люди теперь понимают, что перед ними не тот , что 13 месяцев назад.

Победа над со счетом 3:0 олицетворяет прогресс под руководством , потому что все мы помним поражение от этой команды в первом туре прошлой АПЛ. Тогда «канониров» не просто обыграли, а задавили.

В этот раз все было иначе – как в атаке, так и в защите. Это было видно и по тому, как «Арсенал» контролировал игру, с какой охотой и интенсивностью он действовал. Он легко победил.

«Арсенал» не просто сильнее, но также и больше сосредоточен на деле. Он был сильнее во всех аспектах и доминировал с самого начала.

Артета не просто перестроил команду за этот год, а изменил атмосферу в клубе. Нужно отдать ему должное, потому что его часто критиковали после трех поражений на старте прошлой кампании. В этот раз у «Арсенала» 6 побед в 7 матчах, он заслуженно лидирует перед паузой на матчи сборных.

И все же его главная задача – вернуться в топ-4 по итогам сезона, этого не происходило с 2016 года. И пока все идет неплохо», – отметил Ширер.