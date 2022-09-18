Соболев пропустит игру «Спартака» с «Пари НН» из-за перебора желтых карточек

Форвард Александр Соболев не примет участия в следующем матче «Спартака» в Мир .

25-летний футболист был предупрежден на 47-й минуте игры 10-го тура с (1:0, второй тайм) в результате фола в центре поля. Эта желтая карточка стала для него четвертой в текущем чемпионате.

Из-за дисквалификации Соболев не сможет сыграть с 2 октября.

Нападающий забивает за «Спартак» в четырех матчах подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Соболев забил в 4-м матче подряд – «Локомотиву». «Спартак» перехватил пас Мампасси у штрафной