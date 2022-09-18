Соболев пропустит игру «Спартака» с «Пари НН» из-за перебора желтых карточек

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации Пари НН Александр Соболев Футбол

Форвард Александр Соболев не примет участия в следующем матче «Спартака» в Мир РПЛ.

25-летний футболист был предупрежден на 47-й минуте игры 10-го тура с «Локомотивом» (1:0, второй тайм) в результате фола в центре поля. Эта желтая карточка стала для него четвертой в текущем чемпионате.

Из-за дисквалификации Соболев не сможет сыграть с «Пари НН» 2 октября.

Нападающий забивает за «Спартак» в четырех матчах подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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