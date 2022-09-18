Жюли о Месси в «ПСЖ»: «Он показывает всем, что можно развиваться и менять стиль игры даже в 35. Лео все еще здесь, уровень сохраняется»

оценил адаптацию в .

«Я всегда понимал, что в первом сезоне ему будет сложно. Когда ты был королем мира в клубе и в одночасье оказываешься в новой стране и в другом чемпионате, это никогда не бывает легко. Даже если ты лучший игрок в мире.

Требуется время, чтобы привыкнуть к изменениям, и мы видели, что его первый год был сложным. Но я был убежден, что его второй сезон будет хорошим, потому что великие игроки всегда рефлексируют – вот что он сделал.

Конечно, он уже не тот, что прежде, но уровень сохраняется. Лео все еще здесь, тот самый, который может изменить исход матча. Сейчас он больше ориентируется на последний пас и меньше на завершение атак.

Он показывает всем, что можно развиваться и менять стиль игры даже в 35 лет. Он хороший пример для всех игроков, молодых и старых», – сказал бывший игрок «ПСЖ» и «Барселоны» в интервью Le Parisien.