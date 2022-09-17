сделал три дубля в шести матчах за «Барселону».

В сегодняшнем матче 6-го тура испанского чемпионата против (3:0, второй тайм) форвард забил дважды – на 34-й и 48-й минуте.

Ранее Левандовски оформил по дублю в играх против (4:1) и (4:0). В матчах с «Севильей» (3:0) и «Кадисом» (4:0) он забил по одному мячу.

Всего у форварда 11 голов в 8 матчах сезона за «Барселону». Он не забил только «Баварии» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов и «Райо Вальекано» (0:0) в игре 1-го тура Ла Лиги.

Полную статистику 34-летнего нападающего можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Эльче».