«В «Торпедо» поспешили с отставкой Бородюка. Это сильно повлияло на результаты». Семшов о черно-белых

высказался о выступлении «Торпедо» в текущем сезоне.

После 9 туров черно-белые с 1 очком замыкают таблицу Мир .

«Пока невыразительно. не было готово к РПЛ. Когда ты выходишь из Первой лиги, тебе нужны усиления. Свежая кровь команде нужна по-любому, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ.

Плюс, на мой взгляд, в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем», – сказал экс-игрок «Торпедо», «Динамо» и «Зенита».

С 6-го тура «Торпедо» возглавляет Николай Савичев.