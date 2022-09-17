«В «Торпедо» поспешили с отставкой Бородюка. Это сильно повлияло на результаты». Семшов о черно-белых

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Игорь Семшов высказался о выступлении «Торпедо» в текущем сезоне.

После 9 туров черно-белые с 1 очком замыкают таблицу Мир РПЛ.

«Пока невыразительно. «Торпедо» не было готово к РПЛ. Когда ты выходишь из Первой лиги, тебе нужны усиления. Свежая кровь команде нужна по-любому, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ.

Плюс, на мой взгляд, в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем», – сказал экс-игрок «Торпедо», «Динамо» и «Зенита».

С 6-го тура «Торпедо» возглавляет Николай Савичев.

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