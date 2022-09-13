Массимилиано Аллегри: «Влахович – в тройке лучших нападающих мира с Холандом и Мбаппе. Но ему нужно набираться международного опыта»

сравнил с и .

«Он входит в тройку лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужно набираться опыта, особенно на международном уровне. Так же, как и другим игрокам: Бремер, например, очень силен, но до «Юве» он никогда не играл в Лиге чемпионов.

Нам нужно добиться стабильности в результатах и, прежде всего, в игре. А это можно сделать только при осознании собственных возможностей, которое приобретается со временем», – сказал главный тренер .