Массимилиано Аллегри: «Влахович – в тройке лучших нападающих мира с Холандом и Мбаппе. Но ему нужно набираться международного опыта»

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Массимилиано Аллегри сравнил Душана Влаховича с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

«Он входит в тройку лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужно набираться опыта, особенно на международном уровне. Так же, как и другим игрокам: Бремер, например, очень силен, но до «Юве» он никогда не играл в Лиге чемпионов.

Нам нужно добиться стабильности в результатах и, прежде всего, в игре. А это можно сделать только при осознании собственных возможностей, которое приобретается со временем», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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