«Ман Юнайтед» в превью к матчу с «Шерифом» отметил Момо Янсане, который перешел в «Пари НН».

Английский клуб включил форварда в число наиболее опасных игроков «Шерифа». «Нападающий сборной Гвинеи Момо Янсане может стать одним из тех, за кем «Юнайтед» придется следить, учитывая, что в прошлом сезоне он забил 12 голов за команду Степана Томаса», – сказано в превью «Ман Юнайтед» к игре.

Однако 8 сентября Янсане перешел в «Пари НН» на правах аренды с правом выкупа. 25-летний нападающий еще не играл за новый клуб.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шерифом» в гостях в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 15 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.