Аршавин об уходе Столбова и Михайлова из «Зенита» в аренду: «Они уже переросли уровень команд, где мы можем предоставить им возможность играть»

высказался об уходе Кирилла Столбова и из «Зенита».

Молодые хавбеки перешли в аренду в и соответственно.

— За несколько дней до окончания трансферного окна пришло предложение об аренде Столбова. Мы подумали и решили, что стабильной игрой он заслужил шанс играть уровнем выше. К тому же есть замена — его место займет Барановский.

— Что насчет перехода в «Пари НН» Михайлова на правах аренды?

— Он молодец. После того как приехал из «Шальке», ему надо было прийти в игровой ритм, тонус. Мы дали Ярославу эту возможность в матчах за «Зенит-2». Рад, что нашли приемлемые условия для нас и для «Пари НН» в том, что он перешел туда на правах аренды с правом выкупа.

В «Зените-2» он выделялся. Мы понимали, что это не та команда, где он может продолжить карьеру. Думаю, эти аренды вписываются в концепцию «Газпром»-Академии. Столбов и Михайлов пока не играют в основе «Зенита», но они уже переросли уровень тех команд, в которых мы можем предоставить им возможность играть, – сказал заместитель гендиректора по спортивному развитию.