Савичев о 0:2 с «Уралом»: «После назабитого пенальти «Торпедо» встало. Плохо двигались, отдали инициативу»

Главный тренер подвел итоги матча с «Уралом» (0:2) в Мир .

⁃ Есть разочарование. В таких матчах с ближайшими конкурентами нужно брать очки. Плохая игра. Можно сказать, что ключевым моментом стал незабитый пенальти. Но это все отговорки.

Совсем непонятно, почему после пенальти мы встали, будто мы забили этот мяч и начали играть на удержание. Плохо двигались, отдали инициативу. Я поздравляю «Урал» с заслуженной победой.

⁃ Караев имел несколько моментов, но при этом было видно, что он не в форме. Почему не поменяли его после незабитого пенальти, например, на Лебеденко?

⁃ Хочется верить, что когда футболист не забивает пенальти, то будет стараться исправить эту ошибку. Но, к сожалению, Давид этого не продемонстрировал.

⁃ Было видно, что ваши игроки делали диагональные передачи, чтобы отрезать соперников.

⁃ Нужно было взять мяч под контроль. Где-то получалось, где-то – нет. Но в переходных фазах, из обороны в атаку и наоборот, был лучше, – сказал .