Директор «Боруссии»: «Все в Бундеслиге должны постараться остановить «Баварию». Особенно такие отличные команды, как «Байер» и «Лейпциг»

Спортивный директор дортмундской заявил о желании конкурировать с «Баварией» в Бундеслиге.

– Что должно произойти, чтобы признать ваш сезон успешным?

– Мы сделаем все, чтобы вернуться в Берлин [на финал Кубка Германии]. Также мы хотим пройти хотя бы групповой этап Лиги чемпионов.

Но вся лига должна постараться остановить «Баварию». Особенно такие отличные команды такие, как и .

Кроме того, мое удовлетворение определялось бы еще и другими областями. В частности, тем фактом, что у нас получится продолжать начатые изменения.

У меня есть ощущение, что мы постепенно становимся лучше и развиваемся во всех областях, – сказал .