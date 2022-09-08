Смотрите видео голов Гризманна, Урибе и Эрмосо после 90-й минуты в матче «Атлетико» – «Порту»

дожал дома «Порту» в концовке в стартовом матче Лиги чемпионов.

На 50-й минуте забил, однако гол был отменен из-за офсайда Родриго де Пауля в развитии атаки.

Мадридцы вышли вперед благодаря голу на второй компенсированной минуте.

смог отыграться, получив возможность выполнить пенальти. реализовал 11-й метровый на 95-й минуте.

Однако команде все же удалось добиться победы – на 11-й компенсированной минуте забил победный мяч – 2:1.

Португальская команда завершала игру в меньшинстве после удаления на 82-й минуте.