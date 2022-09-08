Смотрите видео голов Гризманна, Урибе и Эрмосо после 90-й минуты в матче «Атлетико» – «Порту»

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«Атлетико» дожал дома «Порту» в концовке в стартовом матче Лиги чемпионов.

На 50-й минуте Коке забил, однако гол был отменен из-за офсайда Родриго де Пауля в развитии атаки.

Мадридцы вышли вперед благодаря голу Марио Эрмосо на второй компенсированной минуте.

«Порту» смог отыграться, получив возможность выполнить пенальти. Матеус Урибе реализовал 11-й метровый на 95-й минуте.

Однако команде Диего Симеоне все же удалось добиться победы – на 11-й компенсированной минуте Антуан Гризманн забил победный мяч – 2:1.

Португальская команда завершала игру в меньшинстве после удаления Мехди Тареми на 82-й минуте.

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