Хави о неудачах «Барсы» в ЛЧ: «Игра с «Ливерпулем» не была точно такой же, как с «Баварией». Сделаем все, чтобы это не повторилось»

ответил на вопрос о неудачах «Барселоны» в в последние годы.

«Не бывает двух одинаковых матчей. Игра с не была точно такой же, как с «Баварией». Мы постараемся не повторять это. Будем бороться. Этот турнир требует очень высокого уровня. Мы постараемся сделать все, чтобы такого не случилось снова. Мы хотим бороться до конца и победить.

достигла значительного прогресса с ноября. Я доволен им. Позиционная атака, развитие скоростных атак, понимание треугольников», – сказал тренер «Барселоны».

Сегодня каталонский клуб стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Виктории» Пльзень. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.