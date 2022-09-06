Андрей Мостовой: «И до начала чемпионата было понятно, что «Зенит» – главный фаворит»

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Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Зенит» – главный претендент на золото?

– Только восьмой тур, еще рано об этом говорить. Да, сейчас «Зенит» оторвался от конкурентов. Но и до начала чемпионата было понятно, что мы будем главными фаворитами на чемпионство, – сказал Мостовой.

Сине-бело-голубые лидируют в таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков в 8 матчах. Отрыв от ЦСКА и «Краснодара» – 3 балла.

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